Violenza sessuale alla stazione Centrale di Milano, un fermo 

Il fatto è avvenuto all'alba di giovedì: la donna doveva prendere un treno per Parigi ed è stata aggredita in ascensore

Per la violenza è stato fermato un uomo di origine straniera senza fissa dimora. La donna, stando a quanto emerso, si trovava in stazione attorno alle 6 di mattina per prendere un treno per Parigi .

L'aggressione all'alba La donna, una straniera in arrivo dalla Norvegia di passaggio a Milano, giovedì all'alba doveva prendere un treno per Parigi. Come ripreso dalle telecamere di sicurezza, mentre stava raggiungendo il binario la 36enne è stata trascinata all'interno di uno degli ascensori che collegano i vari piani della stazione da un uomo, il quale nel tentativo di abusare di lei, l'ha picchiata con violenza.

L'intervento della Polfer La vittima, che ha anche cercato di suonare l'allarme che si trova all'interno della cabina, è riuscita a liberarsi, a scappare e a chiedere aiuto. Ad allertare la Polfer è stata attorno alle 5:45 una guardia giurata: ha avvertito che c'era una donna in zona biglietteria centrale, nei pressi degli ascensori, in stato di shock. Immediatamente sono arrivati i soccorsi: la donna è stata portata al Fatebenefratelli per le prime medicazioni, poi alla Mangiagalli dove c'è l'Svs, il servizio che aiuta le vittime di violenze.