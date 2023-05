Milano, trentunenne violentata da uno sconosciuto nel bagno di una discoteca

Una donna di 31 anni ha raccontato di essere stata violentata da uno sconosciuto nel bagno di una discoteca in via Padova, dove stava trascorrendo la serata con un gruppo di amici. La vittima, soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata alla clinica Mangiagalli, è un'impiegata che vive nell'hinterland. Sotto shock, la donna ha raccontato ai carabinieri la vicenda senza però riuscire a descrivere il suo aggressore.

Secondo quanto riporta il Corriere Milano, la ragazza stava ballando insieme agli amici quando "a un certo punto si è distaccata dal gruppo per andare in bagno. Qui uno sconosciuto l’ha aggredita e violentata. All’interno del locale non ci sono telecamere ma gli inquirenti hanno sequestrato i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso la fuga del violentatore".

Poco più di una settimana fa, sempre a Milano una donna di 36 anni è stata aggredita e violentata in uno degli ascensori della stazione Centrale.