Fratelli uccisi a Milano, il padre delle vittime: "Il killer dei miei figli oggi è libero di andare al lavoro, potrei incontrarlo per strada"

"Non ho diritto a sapere nemmeno se il giudice che lo ha fatto uscire ha figli. Vorrei chiedergli: se al posto dei miei ci fossero stati i suoi, sarebbe cambiato qualcosa?", si domanda Palummieri. Riccardo Bianchi uccise Gianluca con trenta coltellate, solo per attirare in trappola Ilaria. Usò le chiavi del fratello per entrare in casa, la svegliò annunciandole l'omicidio e poi la sequestrò, la torturò per ore. Le urla si sentirono in tutto il palazzo, ma nessuno intervenne. Infine, la uccise. Il pubblico ministero, Cecilia Vassena, fu chiara in aula: "Non ha mai mostrato alcun segno di pentimento". Eppure oggi, Riccardo Bianchi è libero di uscire di prigione per andare al lavoro.