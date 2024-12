Milano, mamma travolta e uccisa da tir: domiciliari per l'autista

"Non è verosimile che l'indagato non si sia reso conto di quanto accaduto", ha sottolineato il gip nell'ordinanza notificata dopo l'interrogatorio nel quale il 24enne non ha fornito risposte. Il giudice, in relazione all'omissione di soccorso e alla fuga consapevole dopo l'omicidio e le lesioni stradali, dà conto del fatto che "la donna è stata trascinata" per 13 metri "e non pare ipotizzabile che il conducente del mezzo possa non essersi reso conto della presenza di un ostacolo che intralciava la normale andatura del veicolo".