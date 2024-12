Milano, il sacrificio estremo di mamma Rocio: spinge via il passeggino con i gemelli prima di venire travolta e uccisa dal tir

L'autoarticolato non aggancia per miracolo il doppio passeggino con i bambini e non travolge la nonna di 59 anni, che sfuggono alla morte anche se saranno portati in ospedale per accertamenti. Il conducente fugge senza prestare soccorso. Sarà rintracciato un paio di ore dopo, ad Arluno, nel Milanese, mentre lavora in una cava ed è stato arrestato per omicidio stradale aggravato dalla fuga.