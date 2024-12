Mantova, 15enne investita e uccisa mentre scende dal bus: rubata una lanterna dalla sua tomba | Il padre: "Un male enorme"

"Vorrei capire, in questo momento un po' difficile, come il cuore di una persona possa, di fronte a una bambina di 15 anni che è andata a vivere nella sua nuova casetta, essere stato in grado di portare via la lanterna di Giorgia". Inizia così su Facebook la denuncia del papà della 15enne di San Benedetto Po (Mantova), investita e uccisa un mese fa, il 12 novembre, dopo esser scesa dal bus che da scuola la riportava a casa. E poi l'appello addolorato diretto al ladro: "Tu persona ignobile hai fatto un male enorme... hai fatto male a Giorgia e l'hai fatta dormire al buio che lei non amava. Ti chiedo di riportare quella lanterna al suo posto, ti chiedo di non toccare la foto di Giorgia, ti chiedo di non toccare i fiori di Giorgia, rispetta la mia bambina".