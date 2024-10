Padova, rubati i giocattoli sulla tomba di un bambino morto di leucemia | Appello del padre: "Restituiteli"

"Questi sono alcuni degli oggetti trafugati dalle tombe, che per ora non vogliamo definire furti - si legge nel comunicato della Consulta Padovana che sulla sua pagina social pubblica una foto del loculo di Tristan. - Ma i famigliari dei defunti hanno formalmente sporto denuncia a ignoti. Ci riesce difficile immaginare che possano esistere persone con così poca memoria e considerazione per le anime dei defunti. Per questo motivo chiediamo la collaborazione di tutti, non solo nella tutela del luogo ma nel portare avanti una comune coscienza di rispetto per coloro che ci mancano tanto e a cui dobbiamo la nostra stessa esistenza".