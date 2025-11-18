Incidente mortale a Milano, due indagati per omicidio stradale | Il 20enne "scagionato" dai video: non era alla guida del Suv

Secondo le prime risultanze, al volante del potente Mercedes G Brabus, un veicolo da oltre 700 cavalli e dal valore di circa mezzo milione di euro, c'era con ogni probabilità il 23enne Enrico R., che aveva preso a noleggio l'auto da una società specializzata. Il giovane ha dichiarato agli agenti di essere stato lui alla guida al momento dell'incidente ed è stato sottoposto ad alcol test in pronto soccorso, in attesa degli esiti definitivi. Il 23enne, dalle prime analisi, è risultato positivo ad alcol e droga ma gli esami dovranno essere confermati da ulteriori accertamenti specifici. A bordo con lui c'erano il 19enne Pietro Silva Orrego, deceduto nello schianto, e una 30enne, S.T., rimasta gravemente ferita. La donna è stata ricoverata d'urgenza e sottoposta a un intervento chirurgico; al momento sarebbe fuori pericolo, ma la prognosi rimane riservata.