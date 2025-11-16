Logo Tgcom24
Cronaca
SU VIALE FULVIO TESTI

Grave incidente all'alba a Milano: quattro feriti

Due sono in condizioni critiche

16 Nov 2025 - 17:19
00:39 

Un violento incidente avvenuto prima delle 6:30 in viale Fulvio Testi, una delle principali direttrici che collegano Milano a Monza, ha causato il ferimento di quattro persone, due delle quali in condizioni particolarmente critiche.

