Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Incidente fatale

Scontro con Suv nel Lodigiano: muore motociclista 57enne

14 Nov 2025 - 00:22
© web

© web

Un motociclista di 57 anni, residente a Milano, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Bisnate, frazione di Zelo Buon Persico, lungo la ex statale Paullese, nel Lodigiano. L'uomo stava viaggiando in direzione Milano quando la sua moto è stata centrata da un Suv guidato da un automobilista di 50 anni. Il veicolo stava effettuando un’inversione di marcia per evitare una coda formatasi sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e il pubblico ministero di turno della Procura di Lodi, che ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti.

incidente stradale
lodi