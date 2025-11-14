Scontro con Suv nel Lodigiano: muore motociclista 57enne

Un motociclista di 57 anni, residente a Milano, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Bisnate, frazione di Zelo Buon Persico, lungo la ex statale Paullese, nel Lodigiano. L'uomo stava viaggiando in direzione Milano quando la sua moto è stata centrata da un Suv guidato da un automobilista di 50 anni. Il veicolo stava effettuando un’inversione di marcia per evitare una coda formatasi sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e il pubblico ministero di turno della Procura di Lodi, che ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti.