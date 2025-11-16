Un violento incidente avvenuto prima delle 6:30 in viale Fulvio Testi, una delle principali direttrici che collegano Milano a Monza, ha causato il ferimento di tre persone,una gravissima, e la morte di un 20enne, Pietro Silva Orrego. Lo scontro ha coinvolto una Opel Corsa con a bordo tre giovani e una Mercedes Classe G Brabus. Il 20enne che si trovava sulla Opel è stato trasportato all'ospedale Niguarda in arresto cardiaco ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico ma è poi morto in serata. Una 30enne, inizialmente portata al Policlinico in codice giallo, è stata successivamente dichiarata in prognosi riservata. Gli altri due feriti, un ragazzo di 23 anni e un uomo di 32, sono stati trasferiti rispettivamente al San Raffaele e al Fatebenefratelli. Le prime risultanze investigative hanno inoltre evidenziato elementi significativi: uno dei conducenti è risultato positivo al pretest droga e l'altro non era in possesso della patente. La polizia locale ha avviato accertamenti più approfonditi per ricostruire la dinamica dell'impatto e verificare le responsabilità.