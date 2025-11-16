Logo Tgcom24
Cronaca
Lo scontro a Ripacandida

Scontro tra due auto nel Potentino: muore un 22enne, tre i feriti

16 Nov 2025 - 09:57
© ansa

© ansa

Un grave incidente avvenuto lungo la strada Oraziana, nei pressi di Ripacandida, è costato la vita a un 22enne residente a Maschito. Lo scontro, avvenuto nella serata di sabato, ha coinvolto due automobili e causato il ferimento di altre tre persone, una delle quali è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Secondo quanto ricostruito, la vittima viaggiava insieme a un amico; sull’altro veicolo si trovavano due ragazzi di Ripacandida, anch’essi rimasti feriti nell’impatto. Ancora al vaglio la dinamica dello schianto.

