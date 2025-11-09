Due incidenti mortali in Lombardia: tre vittime e un ferito grave nella Bergamasca e uno in provincia di Milano

Due incidenti mortali in Lombardia: nella Bergamasca tre persone hanno perso la vita in un grave sinistro avvenuto intorno alle 7:30 sulla tangenziale sud di Bergamo, nei pressi dello svincolo di Stezzano. Nel Milanese un uomo è morto dopo lo scontro frontale tra due auto su una strada provinciale. Nell'incidente in provincia di Bergamo sono rimaste coinvolte due auto e un furgoncino. Le tre vittime sono due ragazzi milanesi di 23 e 21 anni, rispettivamente conducente e passeggero di una Mercedes Cla 220, e un 62enne bergamasco alla guida di un furgoncino Berlingo. Il 21enne è deceduto dopo il trasporto in ospedale, dove è arrivato in condizioni disperate. Il 23enne e il 62enne sono morti sul colpo.