Due incidenti mortali in Lombardia: tre vittime e un ferito grave nella Bergamasca e uno in provincia di Milano

Tre decessi e un ferito grave nello schianto lungo la tangenziale sud di Bergamo. Nel milanese un uomo ha perso la volta in uno scontro frontale
Due incidenti mortali in Lombardia: nella Bergamasca tre persone hanno perso la vita in un grave sinistro avvenuto intorno alle 7:30 sulla tangenziale sud di Bergamo, nei pressi dello svincolo di Stezzano. Nel Milanese un uomo è morto dopo lo scontro frontale tra due auto su una strada provinciale. Nell'incidente in provincia di Bergamo sono rimaste coinvolte due auto e un furgoncino. Le tre vittime sono due ragazzi milanesi di 23 e 21 anni, rispettivamente conducente e passeggero di una Mercedes Cla 220, e un 62enne bergamasco alla guida di un furgoncino Berlingo. Il 21enne è deceduto dopo il trasporto in ospedale, dove è arrivato in condizioni disperate. Il 23enne e il 62enne sono morti sul colpo.
Ferito anche il passeggero del furgoncino, fratello della vittima, di 64 anni, trasportato in ospedale in codice rosso. Illese le due occupanti della Hyundai che la Mercedes avrebbe sorpassato, due donne di 55 e 56 anni.
Il tratto interessato è stato riaperto dopo essere stato chiuso al traffico per alcune ore. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Bergamo. Oltre a numerosi mezzi del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.
I due giovani morti nell'incidente si chiamavano Clinton Sala, 23 anni di Melzo (Milano), che era alla guida della Mercedes che avrebbe causato il sinistro, e Denis Cannata, 21 anni di Lodi, mentre il conducente del furgoncino coinvolto - una Citroen Berlingo - si chiamava Oscar Angioletti, 62 anni, di Zanica (Bergamo) che era in viaggio con il fratello di 64 anni, ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale.
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la Mercedes che procedeva verso Seriate avrebbe sorpassato una Hyundai, finendo contro il Berlingo che viaggiava nella direzione opposta, verso Curno. In quel tratto vige la doppia linea continua e l'impatto è stato inevitabile: pur essendo un rettilineo, la visibilità è scarsa e già lo scorso febbraio, sempre nello stesso punto, aveva perso la vita un trentatreenne di Stezzano in un incidente dalla dinamica analoga.
Nel milanese due auto si sono scontrate sulla strada provinciale 128 a Ossona, dove intorno alle 16:30 è morto un uomo. Su una delle due auto viaggiava una famiglia e sono rimasti coinvolti anche quattro bambini: tutti sono stati portati in ospedale in codice giallo. Intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Magenta, oltre al personale del 118.