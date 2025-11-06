Torino, scontro tra bus e auto: morto il conducente della vettura, 20 ragazzi contusi

Un uomo ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto ad Arignano, nel Torinese. L’auto su cui viaggiava si è scontrata con un autobus che trasportava una cinquantina di persone, tra cui numerosi studenti diretti a scuola. Nell’impatto, una ventina di ragazzi sono rimasti contusi ma nessuno in modo grave. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorsi del 118, dell’elisoccorso e dei vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.