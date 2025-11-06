Torino, scontro tra bus e auto: morto il conducente della vettura, 20 ragazzi contusi

Sul pullman viaggiavano principalmente studenti diretti a scuola. Nessuno dei feriti è grave
Un uomo ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto ad Arignano, nel Torinese. L’auto su cui viaggiava si è scontrata con un autobus che trasportava una cinquantina di persone, tra cui numerosi studenti diretti a scuola. Nell’impatto, una ventina di ragazzi sono rimasti contusi ma nessuno in modo grave. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorsi del 118, dell’elisoccorso e dei vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.
Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, il violento impatto è avvenuto poco dopo le 8:00 in un tratto urbano del comune di Arignano. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento. Il traffico nella zona è rimasto bloccato per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti.
Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso: ambulanze, personale sanitario e un elicottero del 118. I paramedici hanno prestato le prime cure a bordo strada, mentre i ragazzi più scossi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Nessuno di loro presenta lesioni gravi, ma tutti sono stati assistiti in via precauzionale.
Le autorità stanno raccogliendo le testimonianze dei passeggeri e degli automobilisti che hanno assistito alla scena. La zona dell’incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di rilievo tecnico e di messa in sicurezza.