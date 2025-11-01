Scontro con bus, i ladri svaligiano la casa dell'anziano morto prima del suo funerale

Gli sciacalli non hanno avuto pietà e hanno agito prima del funerale di Germano De Luca, l'anziano morto mercoledì scorso nell'incidente di Piavon di Oderzo, nel Trevigiano, dove la sua auto si è scontrata con un autobus scolastico con 50 studenti a bordo. Mentre i parenti si preparavano al funerale, la loro casa di Fregona è stata svaligiata dai ladri. A fare la drammatica scoperta è stato il nipote dell’uomo, arrivato per prendere un vestito da far indossare allo zio per l'ultimo saluto. Davanti a sé, il giovane ha trovato la porta d'ingresso scassinata con un piede di porco e le stanze completamente a soqquadro. Secondo i rilievi dei carabinieri di Vittorio Veneto, i malviventi sarebbero entrati nella notte tra giovedì e venerdì, approfittando del fatto che l'abitazione fosse vuota. Sono evidenti i segni di effrazione su porta e finestra.

