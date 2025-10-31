Bus ribaltato nel Trevigiano, un testimone: "Tre immigrati tra i primi soccorritori, premiamoli"

Gressani ha spiegato che dopo aver frantumato il finestrino, per evitare che gli studenti si tagliassero con le schegge si è tolto il giubbotto e lo ha posato sul telaio, permettendo così ai ragazzi di uscire in sicurezza. "Insieme a me - ha raccontato l'uomo, riferendosi ai tre - c’erano solo loro": l'uomo racconta che probabilmente "erano centrafricani e posso dire che parlavano perfettamente in italiano". E il loro intervento, secondo il testimone, è stato determinante. Alcuni studenti erano in preda al panico, ma grazie all’aiuto dei tre immigrati e all’autista del bus, che è riuscito ad aprire la botola sul tetto, tutti i ragazzi sono stati evacuati prima dell’arrivo dei soccorsi.