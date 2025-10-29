Logo Tgcom24
Cronaca
A Oderzo

Scontro tra bus con 50 studenti a bordo e auto, un morto nel Trevigiano | Una decina di ragazzi sotto shock

Entrambi i mezzi sono finiti in un fossato. L'autista e undici giovani sono rimasti lievemente feriti. Il conducente ha aperto la botola del tetto permettendo loro di uscire. La vittima, che era alla guida della vettura, aveva 85 anni

29 Ott 2025 - 11:19
Un uomo di 85 anni, Germano De Luca, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Oderzo, in provincia di Treviso. La sua auto si è scontrata con un bus che trasportava una cinquantina di studenti diretti a scuola. L'impatto è stato violento: entrambe le vetture sono finite nel fossato che costeggia la carreggiata. I soccorritori, dopo aver messo in sicurezza l'area, hanno assistito le persone coinvolte, mentre il personale del Suem 118 è arrivato con sei ambulanze e un elicottero. Per il conducente dell'auto non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpoUndici ragazzi sono stati medicati in ospedale, assieme all'autista, per lievi contusioni. Una decina sono stati assistiti perché sotto shock.

L'auto e il bus finiti in un fossato

 L'impatto è avvenuto subito dopo una grande curva. Per cause che dovranno essere accertate dai carabinieri, l'automobile avrebbe invaso la corsia opposta; l'autista a questo punto ha tentato di evitare lo scontro, che però è stato inevitabile e i due mezzi hanno terminato la corsa fuori strada, nei due lati opposti. Il bus è finito di fianco nel fossato di destra: il conducente, dopo essersi accertato delle condizioni degli studenti, ha aperto la botola del tetto del mezzo, permettendo ai ragazzi di uscire. Niente da fare invece per l'automobilista. I due veicoli sono stati posti sotto sequestro.

Il conducente del bus è un quarantenne con 18 anni di servizio. La corsa della società Atvo, destinata prevalentemente agli studenti, è quella che parte da San Donà di Piave (Venezia) e passa per i Comuni di Torre di Mosto e San Stino di Livenza, nel Veneziano, per raggiungere Oderzo, nella zona delle scuole.  Dalla direzione dell'azienda di trasporti è stato inviato sul posto un altro mezzo che ha trasportato gli studenti a destinazione.

