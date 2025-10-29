Donna travolta e uccisa da auto pirata sulla statale 80 Teramo-Giulianova

La 58enne stava attraversando la strada quando è stata travolta dall'auto che non si è fermata per prestare soccorso
Una donna di 58 anni, Rosanna Pigliacampo, di Campli, è stata investita e uccisa lungo la statale 80 Teramo-Giulianova, all'altezza di Bellante Stazione nel Teramano. Secondo una prima ricostruzione, la 58enne stava attraversando la statale, quando è stata travolta da una vettura, il cui conducente non si è fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini e le ricerche nella zona per rintracciare l'investitore.
L'unico testimone presente ha sentito il rumore di un'auto che si allontanava ad alta velocità senza vedere né il modello del mezzo né chi era alla guida.