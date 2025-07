Bus con disabili esce di strada e finisce nel greto di un torrente, una soccorritrice: "Mi sono tuffata e ho contribuito a salvarli"

"Un ragazzo era a testa in giù, legato alle cinture di sicurezza. Gli altri si contorcevano incastrati uno contro l'altro. Vedevo una gamba ma non riuscivo a collegarla a un corpo. Non volevo nemmeno lasciarmi sfiorare dalla parola tragedia. E infatti alla fine è stato un miracolo". È la testimonianza, riportata dal Giorno, di Ilaria Sbalchiero, assessora-infermiera, una delle prime soccorritrici dei feriti nell'incidente di Recoaro Terme (Vicenza), dove un bus con a bordo un gruppo di disabili è finito fuori strada ed è caduto nel greto del torrente Agno. Sbalchiero è passata sul luogo dell'incidente per caso, ha notato diverse persone affacciate all'argine del corso d'acqua e, scesa dalla macchina, si è accorta subito della gravità della situazione. Di lì passava anche una dottoressa, Irene Brognara: le due hanno deciso che sarebbero andate giù, sul greto, dove c'’era il pulmino, insieme, in attesa dei soccorsi. "Abbiamo trovato un viottolo e ci siamo tuffate nel fiume, l'acqua ci arrivava alla vita", ha raccontato l'assessora-infermiera.