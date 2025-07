Recoaro Terme (Vicenza), un pulmino con disabili a bordo esce di strada: 7 feriti

Incidente stradale a Recoaro Terme, in provincia di Vicenza: un pulmino con a bordo un gruppo di disabili è uscito di strada causando sette feriti. L'autista, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a finire fuori dalla carreggiata. Sul posto varie ambulanze. I feriti sono stati portati in ospedale. Non si conosce, al momento, la gravità delle loro condizioni di salute.