IN VALTELLINA

Valfurva (Sondrio), scuolabus esce di strada e precipita in un torrente: ci sono feriti

Quattro studenti minorenni sono rimasti contusi in modo lieve. Più serie le condizioni dell'autista di 39 anni, che non è comunque in pericolo di vita

31 Ott 2025 - 15:30

Uno scuolabus che stava trasportando nove studenti a Bormio è uscito di strada nel territorio di Valfurva (Sondrio) ed è precipitato nel torrente Frodolfo. Quattro studenti minorenni sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati portati all'Ospedale Morelli di Sondalo. Più serie le condizioni dell'autista di 39 anni, che non è comunque in pericolo di vita. L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un malore.

Valtellina, scuolabus finisce in un torrente: feriti quattro studenti e l'autista

L'autobus ribaltato e i soccorsi

 Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori di Areu 118, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto e i carabinieri della Compagnia di Tirano. A bordo dell'autobus, che si è ribaltato sul fianco sinistro alle 7:30 del mattino, c'erano in tutto nove studenti. La strada statale 300 del Passo di Gavia è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di recupero all'altezza del km 5,4. 

