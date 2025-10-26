Sassari, auto con cinque giovani cade da un ponte: muore 25enne | Tra i soccorritori il padre della vittima

La vittima dell'incidente era a bordo di un'auto Bmw insieme ad altri quattro amici. I cinque erano diretti a una festa in una casa privata. Per cause in fase di accertamento, l'auto ha sbandato ed è uscita fuori strada, cadendo da un ponte. Sul posto sono giunti 118 e carabinieri. I passeggeri dell'auto hanno riportato gravi ferite e sono stati trasferiti in ospedale.