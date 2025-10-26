Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
La tragedia

Sassari, auto con cinque giovani cade da un ponte: muore 25enne | Tra i soccorritori il padre della vittima

Gli altri passeggeri hanno riportato gravi ferite e sono stati trasferiti in ospedale

26 Ott 2025 - 11:54
© Instagram

© Instagram

Un giovane di 25 anni, Omar Masia, di Calangianus (Sassari), è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Baldu-L'Agnata, nelle campagne della periferia di Tempio Pausania, in provincia di Sassari. La vittima era il figlio di un vigile del fuoco in servizio nel distaccamento locale che è intervenuto per prestare i primi soccorsi.

L'incidente

 La vittima dell'incidente era a bordo di un'auto Bmw insieme ad altri quattro amici. I cinque erano diretti a una festa in una casa privata. Per cause in fase di accertamento, l'auto ha sbandato ed è uscita fuori strada, cadendo da un ponte. Sul posto sono giunti 118 e carabinieri. I passeggeri dell'auto hanno riportato gravi ferite e sono stati trasferiti in ospedale.

Ti potrebbe interessare

sassari

Sullo stesso tema