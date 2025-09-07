Logo Tgcom24
Incidente nel Comasco, due ragazzi morti in moto

07 Set 2025 - 09:33
Due ragazzi a bordo di due moto, un 17enne e un 20enne, quest'ultimo di Luisago, sono morti sabato intorno alle 23.30 in un incidente nel Comasco su un rettilineo che costeggia l'autostrada dei laghi a Grandate, in via Mantero. La dinamica dell'incidente è ancora da accertare. Sul posto sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco di Como e personale sanitario del 118 che hanno tentato di trasportare i due ragazzi in ospedale, invano perché all'arrivo al Sant'Anna di Como erano deceduti.

