Cade lungo pista motocross, 67enne muore nel Fiorentino

Un uomo di 67 anni, romagnolo, è morto dopo essere caduto mentre stava percorrendo in moto un circuito in un campo da cross a Casalino del Leone, nel Comune di Marradi (Firenze). Sul posto intervenuti personale del 118 e i carabinieri di Marradi per gli accertamenti del caso. Da capire se la caduta possa essere stata causata da un malore. La salma, si spiega, verrà trasferita all'istituto di medicina legale di Firenze per l'esecuzione di eventuale autopsia. Quando è avvenuto l'incidente non era in corso alcuna gara: il circuito è utilizzato dai soci.