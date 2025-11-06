Milano, anziano ucciso da un furgone: fermato il pirata della strada

È stato fermato a Milano il conducente del furgone che mercoledì ha investito e ucciso un anziano di 86 anni, Franco Bertolotti, in via Bronzetti, per poi darsi alla fuga. L'uomo, un 29enne di origini egiziane, è stato rintracciato dagli agenti della polizia locale e sottoposto a fermo. Dovrà rispondere delle accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso. L'anziano, soccorso in condizioni gravissime e ricoverato al Policlinico in codice rosso, è deceduto poche ore dopo per le ferite riportate.