ricercato il conducente di un furgone

Investito da pirata della strada a Milano, muore un anziano

La vittima, di 87 anni, è stata travolta sulle strisce pedonali da un furgone che non si è fermato a prestare soccorso. Le forze dell'ordine sono a caccia del responsabile

05 Nov 2025 - 14:32
© agenzia

Un 87enne è morto a Milano dopo essere stato investito, poco prima di mezzogiorno, in via Fratelli Bronzetti. L'anziano stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un furgone, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. L'87enne, ferito gravemente, è stato portato in ospedale dove è morto poco dopo. Il conducente del furgone è invece ricercato dagli agenti della polizia locale.

