Investito da pirata della strada a Milano, muore un anziano

Un 87enne è morto a Milano dopo essere stato investito, poco prima di mezzogiorno, in via Fratelli Bronzetti. L'anziano stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un furgone, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. L'87enne, ferito gravemente, è stato portato in ospedale dove è morto poco dopo. Il conducente del furgone è invece ricercato dagli agenti della polizia locale.

