Milano, imprenditore offre lavoro ma nessuno lo vuole: "Sono 1500 € al mese, 14 mensilità e a tempo indeterminato"

Lui si chiama Francesco Casile, è un imprenditore milanese in possesso di un’azienda di moda ed è alla disperata ricerca di una risorsa da aggiungere allo staff. Ha addirittura pubblicato il suo annuncio sul giornale per provare ad avere più visibilità. Così sono stati in molti a presentarsi ai colloqui, ma nessuno sembrava veramente interessato. “Io offro 1500 euro al mese, orario lavorativo dalle 9:30 alle 17 e soprattutto un contratto a tempo indeterminato”.



Condizioni più che dignitose quindi, ma le risposte non erano quelle che l’imprenditore si aspettava: “Mi è stato anche detto ‘Per 1500 euro al mese, allora preferisco il reddito di cittadinanza’ – racconta ai microfoni di “Stasera Italia" in onda su Rete 4 – e anche ‘Il colloquio alle dieci? È un po’ presto, preferirei fare per mezzogiorno’”.