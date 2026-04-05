La situazione milanese si inserisce in un contesto nazionale frammentato. In Italia sono centinaia i comandi di polizia locale che hanno adottato o stanno introducendo il taser, ma le grandi città si muovono in ordine sparso. Alcune amministrazioni hanno deciso di fermarsi o non partire affatto, mentre altre hanno scelto soluzioni alternative. Il risultato è una mappa disomogenea, che riflette sensibilità politiche e approcci diversi al tema della sicurezza urbana.