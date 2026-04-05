Milano, frenata sul taser alla polizia locale: bloccato il via libera definitivo
La maggioranza si divide e rinvia il voto, tra timori sull'uso dello strumento e rischio di stop definitivo in aula
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A Milano si interrompe il percorso per introdurre il taser tra le dotazioni della polizia locale. Dopo sei mesi di sperimentazione e una delibera già approvata dalla giunta, il provvedimento si inceppa sul piano politico: all'interno della maggioranza emergono forti perplessità che rischiano di affossare definitivamente l'iniziativa. Nel capoluogo lombardo, il percorso sembrava ormai definito. La sperimentazione del taser si è conclusa senza particolari criticità operative e l'esecutivo guidato dal sindaco aveva dato il primo via libera alla sua adozione stabile.
Tuttavia, come riporta La Repubblica, il passaggio decisivo in Consiglio comunale si sta rivelando tutt'altro che scontato. Una parte consistente dei consiglieri del Partito democratico chiede ulteriori approfondimenti, aprendo una frattura interna alla maggioranza. Il timore è che il provvedimento possa non ottenere i numeri necessari per essere approvato, motivo per cui si è deciso di rallentare l'iter.
I dubbi: sicurezza sì, ma con cautela
Al centro del confronto ci sono le possibili criticità legate all'utilizzo del taser. Se da un lato viene riconosciuta la necessità di garantire la sicurezza degli agenti e dei cittadini, dall’altro si sottolinea l'importanza di valutare con attenzione rischi e implicazioni operative. Il tema non è solo locale: il taser, definito arma "meno letale", è oggetto di un dibattito internazionale da anni. Anche in Italia, alcuni episodi controversi hanno contribuito ad alimentare un clima di cautela, soprattutto in una parte del centrosinistra.
Lo scontro con le opposizioni
Le forze di opposizione leggono lo stallo come un segnale politico più che tecnico. Secondo questa interpretazione, continuare a rinviare la decisione significherebbe mettere in discussione sia l'esito della sperimentazione sia la linea della stessa giunta che aveva sostenuto il progetto. Il confronto si accende anche sui dati raccolti durante i sei mesi di test: il taser non è mai stato utilizzato. Per alcuni dimostra l'inutilità dello strumento, per altri ne conferma l'efficacia come deterrente.
Il quadro nazionale e città divise
La situazione milanese si inserisce in un contesto nazionale frammentato. In Italia sono centinaia i comandi di polizia locale che hanno adottato o stanno introducendo il taser, ma le grandi città si muovono in ordine sparso. Alcune amministrazioni hanno deciso di fermarsi o non partire affatto, mentre altre hanno scelto soluzioni alternative. Il risultato è una mappa disomogenea, che riflette sensibilità politiche e approcci diversi al tema della sicurezza urbana.
Milano caso politico nazionale
In questo scenario, Milano assume un peso particolare. Il dibattito cittadino è diventato rapidamente un caso nazionale, anche per le prese di posizione del centrodestra che spinge per un’estensione più ampia dello strumento.
Intanto, a Palazzo Marino tutto resta sospeso: il percorso tecnico è concluso, ma quello politico è ancora in alto mare. E il taser si conferma terreno di scontro, simbolo di un equilibrio difficile tra esigenze di sicurezza e timori legati al suo utilizzo.