Morto dopo il taser, a "Mattino Cinque" parla la mamma di Claudio Citro: "Non si può braccare un ragazzo così, stava solo chiedendo aiuto"

Oggi, mercoledì 17 settembre, durante la puntata di "Mattino Cinque", in diretta su Canale 5, ha parlato Alfonsina, la mamma di Claudio Citro, il 42enne deceduto in ospedale dopo essere stato fermato con il taser dalla polizia a Massenzatico (Reggio Emilia), mentre si trovava in forte stato di agitazione. "Mio figlio è andato in escandescenze, lui non aveva nessun problema, era una persona normalissima, aveva un'attività. Va bene, ha avuto problemi con la giustizia ma io so solo una cosa, che lui chiedeva aiuto", ha detto Alfonsina. "Ho un grande dolore dentro di me. Io credo nella giustizia, nello Stato, se c'è qualcuno che ha sbagliato paga, però non si può braccare un ragazzo così. Ci sono anche le parole per chiedere a una persona 'cosa sta succedendo?'. Mio figlio non aveva un'arma in mano, non stava ammazzando nessuno, stava solo chiedendo aiuto. È vero, chiunque si sarebbe spaventato, è giusto che loro facciano il loro dovere, ma chiedo un po' di sensibilità", ha aggiunto la donna.