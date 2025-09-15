Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
in corso accertamenti

Reggio Emilia, 41enne fermato con il taser muore in ospedale

L'uomo, noto alle forze dell'ordine e pluripregiudicato, avrebbe dato in escandescenze nella frazione di Massenzatico: gli agenti sarebbero intervenuti usando la pistola elettrica per bloccarlo

15 Set 2025 - 14:04
© Ansa

© Ansa

Un 41enne è morto all'ospedale di Reggio Emilia dopo essere stato fermato con il taser dalla polizia. L'uomo, noto alle forze dell'ordine e pluripregiudicato, avrebbe dato in escandescenze nella frazione di Massenzatico intorno alle 5:30, e gli agenti sarebbero intervenuti usando la pistola elettrica per fermarlo. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo del 118: l'uomo è morto poco dopo al Santa Maria Nuova. Sono in corso indagini, da parte della stessa polizia, coordinate dalla Procura di Reggio Emilia, e accertamenti da parte della polizia scientifica.

Leggi anche

Olbia, fermato con il taser dai carabinieri dopo un'aggressione: muore in ambulanza

Un altro morto per il taser: è un 47enne colpito a Genova

Ti potrebbe interessare

reggio emilia
taser

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema