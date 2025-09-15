Reggio Emilia, 41enne fermato con il taser muore in ospedale

Un 41enne è morto all'ospedale di Reggio Emilia dopo essere stato fermato con il taser dalla polizia. L'uomo, noto alle forze dell'ordine e pluripregiudicato, avrebbe dato in escandescenze nella frazione di Massenzatico intorno alle 5:30, e gli agenti sarebbero intervenuti usando la pistola elettrica per fermarlo. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo del 118: l'uomo è morto poco dopo al Santa Maria Nuova. Sono in corso indagini, da parte della stessa polizia, coordinate dalla Procura di Reggio Emilia, e accertamenti da parte della polizia scientifica.