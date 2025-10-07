Morto immigrato colpito da taser, l'ispettore capo di Polizia di Ferrara: "Va evitata la zona cardiaca"

Dopo il caso del 35enne colpito con il taser e morto in ambulanza a Napoli, l'inviato di "Quarta Repubblica" Angelo Macchiavello è a Ferrara dove la Polizia locale ha avviato la sperimentazione del taser e sta addestrando i suoi uomini. "Noi usciamo con arma da fuoco, spray antiaggressione e taser. Ovviamente lo spray si riferisce a situazioni minimali, l'arma da fuoco per le condizioni estreme mentre il taser si inserisce in una situazione intermedia" spiega l'ispettore capo di Polizia di Ferrara Mirko Gennari.