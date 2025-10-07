Morto immigrato colpito da taser, l'ispettore capo di Polizia di Ferrara: "Va evitata la zona cardiaca"

A "Quarta Repubblica" Mirko Gennari mostra come dovrebbe essere utilizzato il taser
© da video
Dopo il caso del 35enne colpito con il taser e morto in ambulanza a Napoli, l'inviato di "Quarta Repubblica" Angelo Macchiavello è a Ferrara dove la Polizia locale ha avviato la sperimentazione del taser e sta addestrando i suoi uomini. "Noi usciamo con arma da fuoco, spray antiaggressione e taser. Ovviamente lo spray si riferisce a situazioni minimali, l'arma da fuoco per le condizioni estreme mentre il taser si inserisce in una situazione intermedia" spiega l'ispettore capo di Polizia di Ferrara Mirko Gennari.
"Per prima cosa - dice estraendo la pistola elettrica - mostriamo il warming up, impulsi elettrici, in modo da far capire a chi abbiamo davanti le potenzialità dello strumento. Se la persona non si ferma inizieremo a quel punto a urlare "taser, taser, taser" per avvisare i colleghi intorno a noi, dopodiché procederemo sparando i due dardi e colpendo il soggetto in punti idonei evitando la zona cardiaca, quella genitale e il volto" prosegue Mirko Gennari. "Non sono noti i casi di morte diretta per l'uso del taser" conclude.
Commenti (0)