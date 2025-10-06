Logo Tgcom24
Cronaca
lite in famiglia

Napoli, 35enne muore in ambulanza dopo essere stato colpito col taser

I carabinieri erano intervenuti dopo la segnalazione di una lite in famiglia. L'uomo ha opposto resistenza e i militari l'hanno colpito seguendo le procedure di sicurezza

06 Ott 2025 - 14:41
© ansa

© ansa

Un 35enne è morto in ambulanza a Napoli mentre veniva trasportato in ospedale. L'uomo, poco prima, era stato colpito con il taser che i carabinieri hanno usato per bloccarlo dopo una serie di tentativi andati a vuoto. I militari erano intervenuti per la segnalazione di una lite in famiglia. Il 35enne ha aperto la porta e opposto resistenza; alla fine è stato usato il taser, seguendo le procedure di utilizzo previste dalla legge, come riferito da fonti investigative.

