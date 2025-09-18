Logo Tgcom24
Milano, un fotografo trovato in fin di vita dal figlio muore in ospedale: l'ipotesi è omicidio

La polizia, che indaga sul caso, ha riscontrato sul corpo segni compatibili con uno strangolamento

18 Set 2025 - 15:16
© Facebook

© Facebook

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio dopo la morte del fotografo di 74 anni, Maurizio Rebuzzini. L'uomo è stato trovato mercoledì sera in fin di vita sul ballatoio del suo studio di via Zuretti, nella zona della Stazione Centrale, ed è poi morto in ospedale dove era stato trasportato d'urgenza. A lanciare l'allarme era stato il figlio. Sul corpo sono stati riscontrati segni compatibili con uno strangolamento. La polizia indaga sul caso.

Ecchimosi sul corpo della vittima

 La polizia è arrivata al Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove il 74enne era stato portato. La vittima, andata in arresto cardiaco, aveva sul corpo diverse ecchimosi. 

