Milano, un fotografo trovato in fin di vita dal figlio muore in ospedale: l'ipotesi è omicidio

La polizia, che indaga sul caso, ha riscontrato sul corpo segni compatibili con uno strangolamento
La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio dopo la morte del fotografo di 74 anni, Maurizio Rebuzzini. L'uomo è stato trovato mercoledì sera in fin di vita sul ballatoio del suo studio di via Zuretti, nella zona della Stazione Centrale, ed è poi morto in ospedale dove era stato trasportato d'urgenza. A lanciare l'allarme era stato il figlio. Sul corpo sono stati riscontrati segni compatibili con uno strangolamento. La polizia indaga sul caso.
La polizia è arrivata al Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove il 74enne era stato portato. La vittima, andata in arresto cardiaco, aveva sul corpo diverse ecchimosi.
