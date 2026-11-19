Secondo quanto ricostruito, la ex campionessa è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è presentato come appartenente alla guardia di finanza. Il falso finanziere le ha raccontato che poco prima era stata messa a segno una rapina da parte di una banda criminale e che durante la fuga erano stati smarriti i documenti d'identità suoi e del marito. Per questo motivo, le ha spiegato, la coppia rischiava di essere coinvolta nelle indagini con il sospetto di aver in qualche modo agevolato i responsabili del colpo. Per fugare ogni dubbio sarebbe stato quindi necessario controllare i preziosi custoditi nell'abitazione e verificare che non fossero collegati alla refurtiva. Spaventata dalla prospettiva di possibili conseguenze giudiziarie, la donna ha seguito le indicazioni ricevute al telefono.