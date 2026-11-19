Milano, ex azzurra del nuoto truffata da finto finanziere: via 15 medaglie e due Rolex
L'ex campionessa, oggi 79enne, è stata raggirata da un finto finanziere che l'ha convinta a consegnare i preziosi custoditi in casa nel quartiere Portello
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Un'ex campionessa di nuoto ed ex azzurra, oggi 79enne, è stata truffata martedì scorso nella sua abitazione di Milano, in zona Portello, da un finto finanziere che, con l'inganno, le ha sottratto 15 medaglie d'oro conquistate in carriera, due orologi Rolex e tre collane. Il raggiro è scattato dopo una telefonata con cui i malviventi le hanno fatto credere di essere coinvolta in un'indagine legata a una rapina, convincendola a consegnare tutti gli oggetti di valore. I coniugi, accortisi di essere stati derubati, hanno chiamato il 112 per sporgere denuncia. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, che potrebbero aver ripreso i malviventi.
Il raggiro e la consegna dei preziosi
Secondo quanto ricostruito, la ex campionessa è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è presentato come appartenente alla guardia di finanza. Il falso finanziere le ha raccontato che poco prima era stata messa a segno una rapina da parte di una banda criminale e che durante la fuga erano stati smarriti i documenti d'identità suoi e del marito. Per questo motivo, le ha spiegato, la coppia rischiava di essere coinvolta nelle indagini con il sospetto di aver in qualche modo agevolato i responsabili del colpo. Per fugare ogni dubbio sarebbe stato quindi necessario controllare i preziosi custoditi nell'abitazione e verificare che non fossero collegati alla refurtiva. Spaventata dalla prospettiva di possibili conseguenze giudiziarie, la donna ha seguito le indicazioni ricevute al telefono.
Nel frattempo, con una scusa, i truffatori sono riusciti anche a far uscire di casa il marito. Quando la donna è rimasta sola nell'appartamento, si è presentato alla porta un secondo uomo, indicato come collega del finanziere che l'aveva contattata telefonicamente. Fidandosi di quanto le era stato detto, l'ex azzurra gli ha consegnato alcune scatole contenenti due orologi, tre collane d'oro e le 15 medaglie vinte nel corso della carriera agonistica oltre mezzo secolo fa. Soltanto in seguito, con l'arrivo dei veri agenti delle forze dell'ordine, ha compreso di essere stata vittima di una truffa e ha denunciato l'accaduto.