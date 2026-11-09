Suora accusata di truffa a Palermo, una parrocchiana: "Mi disse che avevo un tumore e che solo un miracolo poteva salvarmi"

Il ricordo più doloroso riguarda una comunicazione ricevuta in un momento di estrema fragilità. "Mi disse che avevo un tumore, cellule tumorali dappertutto, e che solo un miracolo poteva salvarmi", racconta la donna alla giornalista della trasmissione di Canale 5. E aggiunge: "L'unica cosa che ha un paziente oncologico è la speranza e lei, in un attimo, me l'ha tolta".