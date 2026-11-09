Suora accusata di truffa a Palermo, una parrocchiana: "Mi disse che avevo un tumore e che solo un miracolo poteva salvarmi"

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Aveva una speranza, come tutti i malati oncologici, e secondo lei quella speranza le è stata portata via in un istante. A raccontarlo a "Dentro la Notizia" è una delle parrocchiane di suor Antonina Cataldo, la religiosa di Carini, in provincia di Palermo, accusata insieme alla fidata collaboratrice Giuseppa Cardinale di truffa aggravata per aver "sfruttato la debolezza psicofisica dei fedeli".
Il ricordo più doloroso riguarda una comunicazione ricevuta in un momento di estrema fragilità. "Mi disse che avevo un tumore, cellule tumorali dappertutto, e che solo un miracolo poteva salvarmi", racconta la donna alla giornalista della trasmissione di Canale 5. E aggiunge: "L'unica cosa che ha un paziente oncologico è la speranza e lei, in un attimo, me l'ha tolta".
Da qui nasce la riflessione sulla condizione di chi si trova a vivere un'esperienza del genere. "In quelle situazioni sei talmente vulnerabile che potresti cedere a qualsiasi cosa", confessa, spiegando quanto sia difficile, in quei frangenti, conservare lucidità e distinguere ciò che serve davvero.
Nel suo caso, fortunatamente, gli acquisti sono rimasti contenuti: un libro consigliato dalla religiosa e una catenina del rosario. Una spesa modesta, che però si inserisce in un meccanismo più ampio, fatto di suggestioni e timori.
A pesare, secondo il suo racconto, era soprattutto la paura. "Le persone avevano paura che, non pregando e non facendo quello che le diceva, potevano aggravarsi determinate malattie o situazioni", spiega, descrivendo un clima in cui il confine tra devozione e costrizione diventava difficile da individuare.