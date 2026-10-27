Nuncore, la rivalsa delle suore pop: non essere per forza sexy è la vera ribellione

Navigando su internet ci si interfaccia con tante realtà legate agli ordini sacri maschili e femminili. Nel 2026 la protagonista è stata Nayiby Jimenez, religiosa della Congregazione delle figlie dei sacri cuori di Gesù e Maria, che vive dal 2012 in una casa dell’istituto a Raiano, nell'Aquilano, adibita all’accoglienza di consorelle più anziane e/o non più autosufficienti. Jimenez ha creato su Facebook e Instagram gli account "Suore Ravasco Nayiby" cominciando a pubblicare reel in cui le anziane ospiti della casa raccontano la propria quotidianità con semplicità e ironia. I profili sono seguiti da oltre 300mila follower. Ci sono poi le "suore influencer" e le "smart sisters" - come le definisce il mensile femminile dell'Osservatore Romano Donne, Chiesa, Mondo diretto da Rita Pinci. Nell’inchiesta il racconto della capacità delle sorelle "di trovare nuove strade per essere presenti nel mondo, raccontarsi fuori dagli stereotipi, comunicare la propria fede e rispondere alle trasformazioni della società. Sono straordinarie. Sono preparate, spigliate, sanno usare le tecnologie, adottano un linguaggio fresco e informale per parlare ai giovani. Ricorrono a meme, aforismi e pennarelli scintillanti" ha raccontato Pinci.