Loretta, 70 anni e quel bacio tra ragazzi: istruzioni per l'uso sull'amore e sull'odio social

Basta per sommergere i profili di Cristian e Luca di commenti d’odio, commenti che parlano di morte, di schifo, di malattia… Morte, schifo e malattia di fronte a un bacio. A un compleanno. Devo ripetermelo nella testa, scriverlo un’altra volta, perché fatico a credere all’ossimoro, a un tuffo nel tempo che ci porta indietro di cent’anni. Ed è proprio a questo punto che quella società vetusta mi sorprende. Ci sorprende tutti. A difendere i due ragazzi interviene Loretta, la nonna di Luca, che di anni ne ha 70.

Loretta arriva e scardina un luogo comune in più. Perché chi l’ha detto che per essere capaci di cambiare il mondo bisogna essere giovani? Chi l’ha detto che a 70 anni non si possa vedere il mondo e la società in un modo immensamente più intelligente, flessibile e progressista rispetto a persone che magari di anni ne hanno 30 in meno? Chi ha vissuto l’amore lo sa, cosa si prova, a prescindere dall’età. E questo mi fa venire in mente un altro fatto, che trova il suo punto di contatto con quello di Cristian e Luca nei commenti di odio sui social.