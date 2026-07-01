Suor Antonina, secondo l'ipotesi degli inquirenti, avrebbe ideato il raggiro. Forte dei suoi 88 anni e della sua fama di religiosa, in quanto fondatrice dell'Istituto religioso delle sorelle missionarie della misericordia a Carini, era in grado di avvicinare fedeli e convincerli a versare denaro in cambio della promessa della salvezza eterna. O, talvolta, con il ricatto della paura di finire all'inferno. A raccogliere i contanti ci avrebbe pensato proprio il suo braccio destro, Giuseppa Cardinale. Il caso è scattato dalla denuncia di sette fedeli, che hanno raccontato di essere stati truffati tra il 2010 e il 2024 fra Palermo, Carini e Torretta. Per un totale di 210mila euro, di cui 177mila in bigliettoni.