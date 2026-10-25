Napoli, al posto della cocaina spaccia sale da cucina: pusher arrestato per truffa

Era convinto di aver acquistato una bustina di cocaina ma la polvere bianca era in realtà sale da cucina. Così, un turista tedesco è stato vittima di un pusher-truffatore a Napoli. È accaduto nella notte tra sabato e domenica nel centro del capoluogo partenopeo. I carabinieri della compagnia Napoli Centro stavano effettuando controlli nelle zone della movida quando un 36enne ha catturato la loro attenzione. Aveva appena ceduto al visitatore tedesco una bustina di polvere bianca e, intascate le banconote, continuava a guardarsi attorno. I militari, in abiti civili, hanno così deciso di bloccare cliente e spacciatore. I carabinieri hanno proceduto ad analizzare attraverso il narcotest la sostanza che era stata appena spacciata ed è lì che è arrivata la sorpresa: al prezzo di 40 euro il cittadino tedesco aveva acquistato del sale da cucina. Il 36enne è stato così denunciato per truffa.