Roma, truffa sui Gratta e Vinci: "Svelavano i biglietti vincenti e li facevano comprare ai parenti" | Sequestrati beni per 25 mln di euro

Avrebbero usato il loro accesso privilegiato per scoprire la posizione dei tagliandi vincenti, due da 7 milioni di euro e due da 5 milioni di euro; poi li avrebbero fatti acquistare da parenti e amici. È l'accusa rivolta a cinque ex dipendenti di una società concessionaria dello Stato per il gioco "Gratta e Vinci" (estranea alla vicenda). La maxi-operazione della guardia di finanza di Roma ha portato al sequestro conservativo di beni per oltre 25 milioni di euro. I cinque ex dipendenti "infedeli" sono ora chiamati a rispondere davanti alla Corte dei conti del Lazio delle accuse relative al presunto danno arrecato alle casse pubbliche.