Truffe alle compagnie assicurative: oltre 1,4 milioni di automobilisti hanno mentito

La principale ragione per cui i clienti mentono è quella di evitare l'aumento del premio RC auto. Secondo le stime, circa 770mila automobilisti (il 53,5% degli intervistati) hanno ammesso di aver alterato la verità sulla dinamica di un sinistro per evitare il peggioramento della classe di merito.Il 43% del campione intervistato, pari a circa 586milaassicurati, ha confessato di aver detto il falso perché al volante c’era un guidatore non coperto dalla polizza. Circa 33milaautomobilisti (il 2,3% del campione), hanno dichiarato di aver mentito sulla dinamica del sinistro per ottenere un rimborso di un danno che in realtà non era coperto dalla polizza.