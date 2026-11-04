Vicenza, parroco truffato da un finto carabiniere: svuotati i conti di scuola e chiese

Il colpo avrebbe fruttato almeno 170mila euro, assestando un durissimo colpo non solo a quattro parrocchie, ma anche ad almeno una scuola materna. È il triste bilancio di una truffa messa a segno in provincia di Vicenza, dove il parroco della Comunità pastorale Porta Ovest è rimasto vittima di un finto carabiniere che avrebbe completamente svuotato i conti dell'intera realtà ecclesiale, le cui attività ora sono a forte rischio.
Colpo grosso in parrocchia
La notizia è stata comunicata ai fedeli direttamente dai sacerdoti delle quattro parrocchie (San Lazzaro, San Giuseppe, Santa Bertilla e San Carlo al Villaggio del Sole) al termine delle messe dell'ultimo fine settimana e ripresa dai media locali. Secondo una prima ricostruzione, la truffa sarebbe stata messa a segno lo scorso 23 ottobre, ma se ne avrebbe avuto contezza solamente negli ultimi giorni. I contorni del raggiro non sono stati resi noti. L'unico elemento fornito riguarderebbe proprio l'intervento di un sedicente carabiniere che, in qualche maniera, sarebbe riuscito a circuire il parroco e successivamente a svuotare i conti.
Conti svuotati
A essere colpite, dicevamo, non sarebbero state solamente le singole parrocchie, ma anche le disponibilità economiche destinate alla scuola materna di San Lazzaro e al cinema Primavera, sempre di proprietà della curia vicentina. Il danno, complessivamente, ammonterebbe a circa 170mila euro: somma che, stando alle informazioni fornite dai sacerdoti, sarebbe composta unicamente dalle offerte dei fedeli e dagli introiti delle iniziative comunitarie.
Scuola e bollette a rischio
La comunità si è immediatamente stretta intorno ai propri sacerdoti e al parroco vittima della truffa, ma a destare particolare preoccupazione è la situazione della scuola materna, visto che tra i fondi sottratti figuravano anche le risorse utili al pagamento del personale docente. Senza contare le bollette di luce e gas, che soprattutto in tempi di aumenti vertiginosi, rischiano di rimanere scoperte a causa del devastante raggiro.
L'intervento della Diocesi
La Diocesi di Vicenza, vista la gravità della situazione, è immediatamente intervenuta con un aiuto economico, sbloccando un contributo straordinario da 80mila euro. "Il parroco, dopo aver subito una grave truffa, ha informato immediatamente le forze dell’ordine e il giorno stesso è stata coinvolta l’autorità diocesana per i necessari provvedimenti – ha dichiarato il vicario generale don Giampaolo Marta ai giornali locali - Il vescovo, monsignor Giuliano Brugnotto, ha ritenuto opportuno intervenire, almeno parzialmente, con un aiuto economico che tutelasse i lavoratori dipendenti e le iniziative pastorali più urgenti, assicurandone la continuazione".