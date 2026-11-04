Vicenza, parroco truffato da un finto carabiniere: svuotati i conti di scuola e chiese

La notizia è stata comunicata ai fedeli direttamente dai sacerdoti delle quattro parrocchie (San Lazzaro, San Giuseppe, Santa Bertilla e San Carlo al Villaggio del Sole) al termine delle messe dell'ultimo fine settimana e ripresa dai media locali. Secondo una prima ricostruzione, la truffa sarebbe stata messa a segno lo scorso 23 ottobre, ma se ne avrebbe avuto contezza solamente negli ultimi giorni. I contorni del raggiro non sono stati resi noti. L'unico elemento fornito riguarderebbe proprio l'intervento di un sedicente carabiniere che, in qualche maniera, sarebbe riuscito a circuire il parroco e successivamente a svuotare i conti.