Milano, donna ferita a coltellate: gravissima | Trovata in strada, si cerca l'ex marito

Una donna di 55 anni è stata ferita a coltellate in via Grassini, alla periferia nord di Milano. È stata portata in ospedale in gravissime condizioni: sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri e agli agenti della polizia locale che sono sulle tracce dell'aggressore. Si cerca l'ex marito della vittima, un 52enne che sarebbe stato visto allontanarsi in scooter e che risulta irreperibile.