Insegna collassata, Ordine Ingegneri di Milano a Tgcom24: "Crisi strutturali e ondate di calore? Qui rischio ancora sottovalutato"

Quali allora le strutture più a rischio?

"Le strutture maggiormente esposte agli effetti del calore sono ponti e viadotti, soprattutto quelli in acciaio o in acciaio-calcestruzzo; binari ferroviari, soggetti a instabilità e deformazioni lineari; grattacieli e facciate continue, in particolare con rivestimenti in vetro e metallo, molto sensibili alla dilatazione; aeroporti e stazioni, con coperture leggere o superfici riflettenti; Impianti industriali, oleodotti, centrali elettriche, dove le tubazioni esposte al sole possono deformarsi o guastarsi".



Tecnicamente, ruote panoramiche e giostre potrebbero incorrere negli stessi problemi?

"Certo, anche le strutture mobili e temporanee, come giostre, ruote panoramiche, torri rotanti, tensostrutture o palchi da concerto, sono soggette a pericolose dilatazioni termiche. I principali rischi includono la perdita di allineamento meccanico; le deformazioni localizzate su colonne, giunti e piattaforme il cedimento degli appoggi, soprattutto su superfici surriscaldate come asfalto o cemento; i guasti nei fissaggi, nelle bullonature o nelle saldature sottoposte a stress termico. Per queste strutture, è essenziale prevedere controlli tecnici aggiuntivi in fase di montaggio; verifiche periodiche nelle giornate più calde; installazione di sensori di temperatura nei punti critici".