Milano, banda di furbetti ruba in parco Sempione con il "trucco del foglio"

È al parco Sempione infatti che Staffelli si imbatte in tre malintenzionati in azione, tra questi un volto già noto alle telecamere di "Striscia". Si tratta del furbetto che agisce con il "trucco del foglio" e che, anche questa volta, dà in escandescenza una volta colto sul fatto. Una volta raggiunto, aggredisce e insulta la troupe che dopo diversi tentativi riesce a recuperare il telefono appena rubato a una giovane turista.