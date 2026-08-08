L'intervento è scattato immediatamente. I carabinieri di Arese hanno raccolto le informazioni fornite dalla vittima e avviato gli accertamenti per individuare il luogo in cui il 19enne era stato portato. A risultare determinanti sono state anche le verifiche sul telefono cellulare del giovane che aveva chiesto aiuto. Gli elementi raccolti hanno consentito ai militari di localizzare l'area nella quale, secondo la ricostruzione, si stava consumando il sequestro. Gli investigatori hanno quindi raggiunto un altro parco pubblico, dove hanno individuato gli aggressori. Alla vista dei militari, i giovani avrebbero tentato di allontanarsi, fuggendo nelle strade circostanti. I carabinieri sono però riusciti a bloccare quattro di loro.