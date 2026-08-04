I tre giovani, nel rendere l'interrogatorio, per il pm hanno mantenuto un atteggiamento sulla difensiva con scuse "un po' preparate, un po' formali". Per questo è stato suggerito loro di sfruttare la pausa estiva per riflettere ulteriormente per arrivare a intraprendere anche la strada, sul fronte penale, che porta alla cosiddetta messa alla prova. Qualche passo in questo senso i tre ragazzi lo hanno fatto, come si evince in alcuni passaggi del loro esame: "Ho provato a mettermi nei panni di Davide, per capire anche cosa ha passato in questi mesi", ha detto uno di loro, aggiungendo di aver compreso di aver avuto "tanta responsabilità quella sera". Perché le "azioni che avrei potuto fare avrebbero potuto evitare tutto questo". Invece "ho fatto la cosa più facile che era seguire il gruppo, seguire i miei amici, anziché fare la cosa giusta che era aiutare Davide".