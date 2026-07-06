Torino, trovato cadavere in casa: esami per identificare la vittima

Si dovranno attendere gli accertamenti e gli esami medico-legali per identificare l'uomo trovato morto lunedì mattina in un appartamento nel quartiere Lucento di Torino, dove i carabinieri del Comando provinciale, coordinati dalla procura del capoluogo piemontese, indagano anche per omicidio dopo il ritrovamento del cadavere in avanzato stato di decomposizione con una ferita al cranio. L'appartamento, posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria, si trova al secondo piano di una palazzina di edilizia popolare dell'Agenzia Territoriale per la Casa (Atc), in un interno cortile. A dare l'allarme, poco dopo le 9.30, è stato un vicino di casa, insospettito dal fatto che non vedeva più la persona che abitava nell'alloggio dal 2021, dalla posta accumulata da giorni e dal forte odore proveniente dall'appartamento. Gli accertamenti dovranno chiarire se il corpo appartenga effettivamente alla persona residente nell'alloggio e ricostruire le circostanze della morte.