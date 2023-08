Migranti, il Viminale: nel 2023 sbarchi più che raddoppiati | Furti e rapine in crescita, calano i femminicidi

Aumentano furti e rapine

Secondo i dati del ministero dell'Interno, nel periodo gennaio-luglio 2023 sono calati i delitti in generale rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un -5,4%. È invece stabile il numero degli omicidi (195) ma quelli attribuibili alla criminalità organizzata sono in calo del 36,36%. In lieve aumento le rapine (15.486) e i furti (554.975). Il totale delle persone denunciate è di 434.940 (di cui 86.543 arrestate) a fronte delle 490.097 (di cui 90.451 arrestate) nello stesso periodo dello scorso anno.