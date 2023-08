Migranti, naufragio al largo di Lampedusa: 41 morti, 4 i sopravvissuti

I quattro naufraghi hanno raccontato ai militari della Guardia costiera di essere partiti da Sfax in 45, fra cui 3 bambini, alle 10 di giovedì. Dopo circa 6 ore di navigazione, il barchino in metallo di 7 metri si è capovolto a causa di una grande onda. Tutti i migranti, stando a quanto riferito dai superstiti, sono finiti in mare. Solo in 15 avevano un salvagente, ma sono annegati ugualmente. Tra i morti, stando alle testimonianze dei tre uomini e della donna che sono sotto choc, ci sarebbero anche i tre bambini.

Il racconto dei quattro sopravvissuti

I quattro superstiti hanno raccontato di essere rimasti per diverse ore in acqua, almeno finché non sono riusciti ad avvicinarsi e a salire su una barca in ferro, senza motore, verosimilmente abbandonata in mare dopo un trasbordo di migranti. Su quella carretta sono rimasti alla deriva, trasportati dalla corrente, per circa quattro giorni.